Governo de MS lança aplicativo ‘MS Qualifica Digital’ na Expotrês

A plataforma é moderna e abrange todos os 79 municípios de Mato Grosso do Sul. Uma de suas inovações é a capacidade de fazer um cruzamento entre o perfil dos candidatos e as vagas disponíveis. Além disso, quando um candidato conclui uma qualificação profissional, essa informação é automaticamente adicionada ao seu currículo na plataforma, aumentando suas chances de aderência às vagas.

Durante a abertura da 47ª Expotrês, o governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria Executiva de Qualificação Profissional e Trabalho, lançou a plataforma MS Qualifica Digital. O objetivo é conectar empresas e pessoas em busca de oportunidades no mercado de trabalho e qualificação profissional.

A feira promete aliar a tradição do agronegócio local com atrações culturais de peso

Outra funcionalidade é a busca por georreferenciamento. O candidato pode visualizar as vagas próximas à sua residência, com a possibilidade de ajustar o raio de busca. Da mesma forma, as empresas podem identificar candidatos qualificados e disponíveis em suas respectivas localidades. Ao clicar no ícone da vaga ou do candidato, as partes podem verificar o perfil e a descrição da oportunidade.

O aplicativo não só facilita a conexão entre empregadores e trabalhadores, mas também oferece cursos de qualificação do sistema S. Mato Grosso do Sul destaca-se por ter a quinta menor taxa de desocupação do Brasil, com 3,7%. O estado também apresenta um nível de ocupação acima de 60% e um rendimento médio de R$ 3.504, superior à média nacional, que é de R$ 3.346.

A ferramenta digital visa conectar as oportunidades de trabalho e qualificação com aqueles que precisam, permitindo que o cidadão consiga visualizar as oportunidades que estão sendo oferecidas no estado e, assim, evoluir em suas carreiras. O governo busca, com a divulgação e a plataforma, que o cidadão entenda todas as oportunidades existentes em Mato Grosso do Sul.