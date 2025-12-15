Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

Melhorias

Governo entrega reformas e ampliações em oito escolas de Três Lagoas

O objetivo é garantir mais conforto, segurança e qualidade no processo de ensino e aprendizagem

Pedro Tergolino

As melhorias já estão em funcionamento e devem impactar positivamente milhares de alunos atendidos pelas escolas estaduais da cidade. Foto: Reprodução/TVC HD.
As melhorias já estão em funcionamento e devem impactar positivamente milhares de alunos atendidos pelas escolas estaduais da cidade. Foto: Reprodução/TVC HD.

O Governo de Mato Grosso do Sul entregou oficialmente, na última sexta-feira, as obras de reforma e ampliação de oito escolas estaduais de Três Lagoas, que receberam investimentos superiores a R$ 48 milhões nos últimos anos. A solenidade contou com a presença do governador Eduardo Riedel, autoridades locais, gestores escolares e representantes da comunidade educacional.

A entrega simbólica das obras ocorreu na Escola Estadual Professor João Magiano Pinto (Jomap), uma das unidades contempladas. Segundo o governador, as reformas fazem parte de um amplo programa de modernização da rede estadual de ensino, que já beneficiou mais de 250 escolas em todo o Estado.

“Compromisso com a educação não é só obra física. É reestruturação, atualização da infraestrutura, valorização do profissional da educação, fortalecimento da relação com pais e mestres e a busca ativa para que nenhum aluno fique fora da escola”, afirmou o governador Eduardo Riedel.

Durante o discurso, o governador também destacou que o Estado já investiu mais de R$ 1 bilhão em reformas e ampliações escolares e ressaltou a importância da parceria com os municípios.

“Aluno não tem cor de uniforme. Seja da rede municipal ou estadual, o aluno é de Mato Grosso do Sul. É essa sintonia de trabalho que melhora os indicadores, como o IDEB e a alfabetização”, completou.

As unidades estaduais que receberam obras de reforma e ampliação no município foram:

  • Escola Estadual Professor João Magiano Pinto (Jomap)
  • Escola Estadual Fernando Corrêa
  • Escola Estadual Padre João Tomes
  • Escola Estadual Bom Jesus
  • Escola Estadual Dom Aquino Corrêa
  • Escola Estadual Afonso Pena
  • Escola Estadual João Dantas Filgueiras
  • Escola Estadual Luiz Lopes de Carvalho (Luloca)

Notícias Relacionadas

As melhorias incluíram adequações estruturais, modernização de ambientes, acessibilidade, ampliação de salas e melhores condições de trabalho para professores e servidores, além de mais conforto e segurança para os alunos.

Representando os diretores das escolas contempladas, a educadora Lourdes Neres destacou que as reformas refletem diretamente na valorização do ensino e no acolhimento dos estudantes.

“Essas obras representam a valorização que o Governo do Estado está fazendo por meio da Secretaria de Educação. São vários projetos e ações que se interligam com a estrutura física. Isso demonstra o comprometimento em dar melhores condições para os alunos e também para que possamos trabalhar melhor”, afirmou.

Durante a agenda em Três Lagoas, o governador também anunciou a construção de uma nova escola estadual na região do Jupiá e revelou que há negociações para a implantação de outra unidade para atender o crescimento da região do Novo Oeste.

Além disso, Eduardo Riedel destacou o potencial da Escola João Magiano Pinto para se tornar um Centro de Educação Profissional, fortalecendo a formação técnica e a inserção dos jovens no mercado de trabalho.

“A educação profissional é fundamental para garantir que o estudante saia do ensino médio com perspectivas reais de emprego. O Jomap tem essa vocação e pode se tornar um polo importante para a região”, concluiu.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos