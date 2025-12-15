Governo entrega reformas e ampliações em oito escolas de Três Lagoas

O Governo de Mato Grosso do Sul entregou oficialmente, na última sexta-feira, as obras de reforma e ampliação de oito escolas estaduais de Três Lagoas, que receberam investimentos superiores a R$ 48 milhões nos últimos anos. A solenidade contou com a presença do governador Eduardo Riedel, autoridades locais, gestores escolares e representantes da comunidade educacional.
A entrega simbólica das obras ocorreu na Escola Estadual Professor João Magiano Pinto (Jomap), uma das unidades contempladas. Segundo o governador, as reformas fazem parte de um amplo programa de modernização da rede estadual de ensino, que já beneficiou mais de 250 escolas em todo o Estado.
“Compromisso com a educação não é só obra física. É reestruturação, atualização da infraestrutura, valorização do profissional da educação, fortalecimento da relação com pais e mestres e a busca ativa para que nenhum aluno fique fora da escola”, afirmou o governador Eduardo Riedel.
Durante o discurso, o governador também destacou que o Estado já investiu mais de R$ 1 bilhão em reformas e ampliações escolares e ressaltou a importância da parceria com os municípios.
“Aluno não tem cor de uniforme. Seja da rede municipal ou estadual, o aluno é de Mato Grosso do Sul. É essa sintonia de trabalho que melhora os indicadores, como o IDEB e a alfabetização”, completou.
As unidades estaduais que receberam obras de reforma e ampliação no município foram:
- Escola Estadual Professor João Magiano Pinto (Jomap)
- Escola Estadual Fernando Corrêa
- Escola Estadual Padre João Tomes
- Escola Estadual Bom Jesus
- Escola Estadual Dom Aquino Corrêa
- Escola Estadual Afonso Pena
- Escola Estadual João Dantas Filgueiras
- Escola Estadual Luiz Lopes de Carvalho (Luloca)
As melhorias incluíram adequações estruturais, modernização de ambientes, acessibilidade, ampliação de salas e melhores condições de trabalho para professores e servidores, além de mais conforto e segurança para os alunos.
Representando os diretores das escolas contempladas, a educadora Lourdes Neres destacou que as reformas refletem diretamente na valorização do ensino e no acolhimento dos estudantes.
“Essas obras representam a valorização que o Governo do Estado está fazendo por meio da Secretaria de Educação. São vários projetos e ações que se interligam com a estrutura física. Isso demonstra o comprometimento em dar melhores condições para os alunos e também para que possamos trabalhar melhor”, afirmou.
Durante a agenda em Três Lagoas, o governador também anunciou a construção de uma nova escola estadual na região do Jupiá e revelou que há negociações para a implantação de outra unidade para atender o crescimento da região do Novo Oeste.
Além disso, Eduardo Riedel destacou o potencial da Escola João Magiano Pinto para se tornar um Centro de Educação Profissional, fortalecendo a formação técnica e a inserção dos jovens no mercado de trabalho.
“A educação profissional é fundamental para garantir que o estudante saia do ensino médio com perspectivas reais de emprego. O Jomap tem essa vocação e pode se tornar um polo importante para a região”, concluiu.