Governo entrega reformas e ampliações em oito escolas de Três Lagoas

O Governo de Mato Grosso do Sul entregou oficialmente, na última sexta-feira, as obras de reforma e ampliação de oito escolas estaduais de Três Lagoas, que receberam investimentos superiores a R$ 48 milhões nos últimos anos. A solenidade contou com a presença do governador Eduardo Riedel, autoridades locais, gestores escolares e representantes da comunidade educacional.

A entrega simbólica das obras ocorreu na Escola Estadual Professor João Magiano Pinto (Jomap), uma das unidades contempladas. Segundo o governador, as reformas fazem parte de um amplo programa de modernização da rede estadual de ensino, que já beneficiou mais de 250 escolas em todo o Estado.

“Compromisso com a educação não é só obra física. É reestruturação, atualização da infraestrutura, valorização do profissional da educação, fortalecimento da relação com pais e mestres e a busca ativa para que nenhum aluno fique fora da escola”, afirmou o governador Eduardo Riedel.

Durante o discurso, o governador também destacou que o Estado já investiu mais de R$ 1 bilhão em reformas e ampliações escolares e ressaltou a importância da parceria com os municípios.

“Aluno não tem cor de uniforme. Seja da rede municipal ou estadual, o aluno é de Mato Grosso do Sul. É essa sintonia de trabalho que melhora os indicadores, como o IDEB e a alfabetização”, completou.

As unidades estaduais que receberam obras de reforma e ampliação no município foram: