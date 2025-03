Governo Federal adota medidas para enfrentar ondas de calor nas escolas

O Ministério da Educação (MEC), em parceria com o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) e o Ministério da Saúde (MS), prepara ações conjuntas para enfrentar as ondas de calor causadas pelas mudanças climáticas. As medidas incluem campanhas de conscientização e estratégias para reduzir os impactos das altas temperaturas, especialmente nas escolas.

Em janeiro, a temperatura média global subiu 1,75°C, e a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) indica a continuidade de temperaturas extremas, principalmente no Sul do Brasil, onde os termômetros podem ultrapassar 40°C em algumas cidades.

Para mitigar os efeitos do calor nas escolas, o MEC retomou as atas de registro de preços do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), que permitem a aquisição de produtos padronizados sem a necessidade de processos licitatórios individuais. Já está disponível a ata para compra de ventiladores escolares, e a de aparelhos de ar-condicionado deve ser lançada no primeiro semestre de 2025.

Além das ações do Governo Federal, cada rede de ensino deve desenvolver planos de contingência para períodos de calor extremo, considerando a autonomia federativa e as especificidades locais.