Governo Federal anuncia mais de 112 Mil vagas para o Fies em 2025

Distribuição de Vagas e Inclusão Social Do total, 50% das vagas serão destinadas ao Fies Social, voltado para candidatos em situação de vulnerabilidade econômica. Para se candidatar a essa modalidade, é necessário estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) e ter renda familiar per capita de até meio salário mínimo.

Fies Social e Financiamento Inclusivo

O Fies Social oferece até 100% de financiamento para estudantes de baixa renda e inclui cotas para pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência.

Investimento no Futuro

O governo federal prevê um investimento de R$ 774 milhões no programa em 2025, recurso que será destinado ao Fundo Garantidor do Fies (FG-Fies), garantindo a sustentabilidade financeira do programa.

Sobre o Fies

Criado em 2001, o Fies financia cursos de graduação em instituições privadas com avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes). Desde 2018, o programa oferece juros zero para candidatos com menor renda, ajustando o financiamento conforme a situação econômica do estudante.

*Com informações da agência do Governo Federal