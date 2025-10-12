Governo firma contrato de R$ 276 mi para pavimentação da MS-320

O Governo de Mato Grosso do Sul deu mais um passo importante na ampliação da infraestrutura rodoviária regional com a assinatura do contrato que autoriza a implantação e pavimentação da MS-320. O investimento ultrapassa R$ 276 milhões e prevê a execução de 62,9 quilômetros de rodovia entre Três Lagoas e o entroncamento com a MS-377, trecho que se conecta à BR-262 e dá acesso a Água Clara e Inocência.

A contratação foi firmada pela Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) com o consórcio formado pelas empresas S.A. Paulista de Construções e Comércio e Egetra Engenharia Ltda., único grupo habilitado no processo licitatório. O contrato é o maior entre os previstos no plano de utilização do financiamento de R$ 2,3 bilhões do BNDES, firmado pelo Estado em 2023.

A obra será executada em até 820 dias, com recursos financiados pelo BNDES. O contrato inclui a elaboração dos projetos básico e executivo de engenharia, a pavimentação asfáltica e a construção de pontes e obras de arte especiais ao longo do trajeto. Após a conclusão, a vigência contratual se estende por mais 120 dias, totalizando mais de dois anos de compromissos formais entre o Estado e o consórcio.

O trecho é considerado estratégico para o desenvolvimento do leste sul-mato-grossense. A nova rodovia criará uma ligação direta entre a região de Inocência e Três Lagoas, cidade que se consolidou como polo industrial e logístico. Em Inocência está em construção a fábrica de celulose da empresa chilena Arauco, empreendimento que ampliou o tráfego de veículos pesados para transporte de materiais e equipamentos.