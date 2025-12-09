Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

Regulamentação

Governo oficializa nova regra e lança aplicativo para obtenção de CNH

Custo da carteira de habilitação será reduzido em até 80%

Redação RCN67

Com a nova regulamentação, o governo espera ampliar o acesso à habilitação e reduzir a informalidade no trânsito. Foto: Reprodução/Agência Brasil.
Com a nova regulamentação, o governo espera ampliar o acesso à habilitação e reduzir a informalidade no trânsito. Foto: Reprodução/Agência Brasil.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva oficializou nesta terça-feira (9) as novas regras para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A regulamentação da resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) simplifica etapas, reduz custos e amplia as formas de preparação dos candidatos.

Durante a cerimônia, Lula destacou que a mudança vai além do barateamento do processo, ressaltando o impacto social da medida.

“Estamos oferecendo às pessoas mais humildes o direito de serem cidadãos de primeira categoria, respeitados na sua plenitude”, afirmou.

Segundo o presidente, muitos brasileiros não conseguiam tirar a CNH por falta de condições financeiras. “Custava R$ 4 mil para tirar uma carteira. Quem é que tem R$ 4 mil? A competição é sempre essa: comer ou fazer o que tem que fazer. E a opção correta é comer”, disse.

O ministro dos Transportes, Renan Filho, afirmou que as mudanças vão beneficiar cerca de 100 milhões de brasileiros. Ele destacou que a procura pelo processo de habilitação caiu recentemente porque muitos aguardavam a redução dos custos.

“Vai cair em até 80% nos estados brasileiros. É uma marca muito importante”, afirmou.

A resolução, aprovada por unanimidade pelo Contran, moderniza e simplifica o processo de habilitação. Entre as principais mudanças estão:

  • Pode ser feita pelo site do Ministério dos Transportes ou pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT).
  • Conteúdo será disponibilizado gratuitamente e de forma digital pelo Ministério dos Transportes.
  • Quem preferir poderá estudar presencialmente em autoescolas ou instituições credenciadas.

Notícias Relacionadas

  • A exigência mínima cai de 20 horas para 2 horas-aula.
  • O candidato poderá escolher entre:
    • Autoescolas tradicionais;
    • Instrutores autônomos credenciados pelos Detrans;
    • Preparação personalizada.
  • Será permitido usar carro próprio nas aulas práticas.
  • Continua obrigatório realizar:
    • Exame teórico;
    • Exame prático;
    • Coleta biométrica;
    • Exame médico no Detran.
  • Serão autorizados e fiscalizados pelos Detrans.
  • Regras de credenciamento serão padronizadas nacionalmente.
  • Controle integrado à Carteira Digital de Trânsito.

Dados da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) mostram que:

  • 20 milhões de brasileiros dirigem sem habilitação;
  • 30 milhões têm idade para tirar a CNH, mas não o fazem principalmente por causa do custo, que pode chegar a R$ 5 mil.

Com a nova regulamentação, o governo espera ampliar o acesso à habilitação e reduzir a informalidade no trânsito.

*Informações da Agência Brasil.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos