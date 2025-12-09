Governo oficializa nova regra e lança aplicativo para obtenção de CNH

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva oficializou nesta terça-feira (9) as novas regras para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A regulamentação da resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) simplifica etapas, reduz custos e amplia as formas de preparação dos candidatos.

Durante a cerimônia, Lula destacou que a mudança vai além do barateamento do processo, ressaltando o impacto social da medida.

“Estamos oferecendo às pessoas mais humildes o direito de serem cidadãos de primeira categoria, respeitados na sua plenitude”, afirmou.

Segundo o presidente, muitos brasileiros não conseguiam tirar a CNH por falta de condições financeiras. “Custava R$ 4 mil para tirar uma carteira. Quem é que tem R$ 4 mil? A competição é sempre essa: comer ou fazer o que tem que fazer. E a opção correta é comer”, disse.

O ministro dos Transportes, Renan Filho, afirmou que as mudanças vão beneficiar cerca de 100 milhões de brasileiros. Ele destacou que a procura pelo processo de habilitação caiu recentemente porque muitos aguardavam a redução dos custos.

“Vai cair em até 80% nos estados brasileiros. É uma marca muito importante”, afirmou.

A resolução, aprovada por unanimidade pelo Contran, moderniza e simplifica o processo de habilitação. Entre as principais mudanças estão:

Pode ser feita pelo site do Ministério dos Transportes ou pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT).