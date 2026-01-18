Gripe K: rápida transmissão mantémVigilância Epidemiológica em alerta

Uma nova mutação do vírus Influenza A (H3N2), conhecida como Gripe K, passou a circular no Brasil desde o fim de 2025 e segue sob monitoramento das autoridades de saúde. Até o momento, não há registro de aumento expressivo de casos graves ou internações, mas a preocupação está na rapidez com que a variante se espalha.



Em Três Lagoas, até a publicação desta reportagem, havia apenas um caso confirmado da Gripe K. Mesmo assim, a Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde acompanha de forma contínua a evolução do vírus, justamente pelo risco de disseminação acelerada e pelo impacto que um aumento súbito de casos pode causar nos serviços de saúde.



A enfermeira Cleina Passalacqua, da Vigilância Epidemiológica do município, explica que o surgimento de novas variantes é esperado no ciclo dos vírus respiratórios. Segundo ela, as mutações funcionam como uma estratégia de adaptação frente à imunidade da população.





“O que chama a atenção nessa variante é a maior capacidade de transmissão em relação ao H3N2 original. Isso favorece a circulação rápida do vírus, mesmo sem aumento proporcional da gravidade dos casos”, afirma.



Esse comportamento tem reflexos diretos no sistema de saúde.