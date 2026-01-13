Gripe K: Variante preocupa pela facilidade de transmissão

D0esde os últimos meses de 2025, uma nova mutação do vírus Influenza A (H3N2) passou a circular em diferentes regiões do Brasil. Embora, até o momento, os números não indiquem um cenário de alta gravidade ou aumento expressivo de internações, uma característica específica dessa variante tem chamado a atenção das autoridades em saúde: a elevada velocidade de transmissão.

Em Três Lagoas, o setor de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde acompanha, de forma contínua, o comportamento do vírus e reforça que o principal fator de alerta não está na letalidade, mas na capacidade de disseminação da nova cepa. Quanto maior o número de pessoas infectadas em um curto espaço de tempo, maior tende a ser a pressão sobre os serviços de saúde, especialmente na atenção básica e nas unidades de pronto atendimento.

A enfermeira Cleina Passalacqua, que atua na Vigilância Epidemiológica do município, explica que o surgimento de novas mutações faz parte do ciclo natural dos vírus respiratórios. Segundo ela, essas alterações genéticas são estratégias utilizadas pelos vírus para escapar da resposta imunológica da população.

“Mutações acontecem o tempo todo. É uma forma que o vírus encontra para driblar o sistema imunológico das pessoas. O que nos preocupa é que esse ‘disfarce’, por assim dizer, da chamada Gripe K, apresenta uma taxa de transmissibilidade maior do que o H3N2, do qual ela se originou”, destaca.

De acordo com Cleina, esse aumento na capacidade de transmissão tem impacto direto no sistema de saúde.

“Quanto mais pessoas infectadas com este vírus, mais sobrecarregado fica o atendimento na cidade, mesmo que os quadros clínicos, na maioria dos casos, não sejam graves”, completa.

Outro ponto que vem sendo observado pelas equipes de vigilância, com base em dados internacionais, é o tempo de permanência dos sintomas nos pacientes infectados. Em alguns países, pessoas acometidas pela nova variante permaneceram mais dias com sinais clínicos da doença, o que amplia o risco de complicações, especialmente em grupos mais vulneráveis.