Grupo Aoki inaugura unidade da Ford e chega com novidades em Três Lagoas

A Ford está de volta a Três Lagoas com a inauguração de uma nova concessionária do Grupo Aoki, que já atua há 65 anos no mercado de caminhões com a Mercedes-Benz. A unidade será inaugurada nesta quinta-feira (6), às 18h, na avenida Ranulpho Marques Leal.

O Grupo Aoki assumiu recentemente as concessões da Ford em Três Lagoas, Paranaíba e Chapadão do Sul, trazendo estrutura completa com vendas, oficina e peças para atender a demanda local.