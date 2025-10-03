Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

Cultura

Grupo Espírita José Xavier promove sessão de psicografia em Três Lagoas

O evento é totalmente gratuito e destinado a qualquer pessoa interessada em participar

Pedro Tergolino

A iniciativa, que já é tradição na cidade, busca oferecer momentos de fé e acolhimento espiritual para a comunidade. Foto: Reprodução/TVC HD.
A iniciativa, que já é tradição na cidade, busca oferecer momentos de fé e acolhimento espiritual para a comunidade. Foto: Reprodução/TVC HD.

O Grupo Fraternidade Espírita José Xavier realiza neste fim de semana, em Três Lagoas, duas sessões de psicografia abertas ao público. A iniciativa, que já é tradição na cidade, busca oferecer momentos de fé e acolhimento espiritual para a comunidade.

Como funciona a sessão

De acordo com o coordenador André Luis Pinto, o encontro começa com a preparação do ambiente pelos trabalhadores da casa espírita, por volta das 7h30. Às 9h, o público pode se inscrever preenchendo uma ficha com informações sobre o ente querido desencarnado, como nome, idade e tempo de falecimento.

As cartas psicografadas são produzidas ao longo do dia pelos médiuns voluntários, em um processo que pode se estender até a noite.

“É importante lembrar que nem todos recebem uma comunicação. A espiritualidade amiga só permite quando há condições necessárias para isso”, explicou André.

Notícias Relacionadas

Gratuito e aberto à comunidade

O evento é totalmente gratuito e destinado a qualquer pessoa interessada em participar.

“O telefone toca do mundo espiritual para cá, não daqui para lá. Muitas vezes queremos uma comunicação e ela não vem, mas quando é permitido, acontece por meio dos médiuns”, destacou o coordenador.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos