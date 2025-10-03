Grupo Espírita José Xavier promove sessão de psicografia em Três Lagoas

O Grupo Fraternidade Espírita José Xavier realiza neste fim de semana, em Três Lagoas, duas sessões de psicografia abertas ao público. A iniciativa, que já é tradição na cidade, busca oferecer momentos de fé e acolhimento espiritual para a comunidade.
Como funciona a sessão
De acordo com o coordenador André Luis Pinto, o encontro começa com a preparação do ambiente pelos trabalhadores da casa espírita, por volta das 7h30. Às 9h, o público pode se inscrever preenchendo uma ficha com informações sobre o ente querido desencarnado, como nome, idade e tempo de falecimento.
As cartas psicografadas são produzidas ao longo do dia pelos médiuns voluntários, em um processo que pode se estender até a noite.
“É importante lembrar que nem todos recebem uma comunicação. A espiritualidade amiga só permite quando há condições necessárias para isso”, explicou André.
Gratuito e aberto à comunidade
O evento é totalmente gratuito e destinado a qualquer pessoa interessada em participar.
“O telefone toca do mundo espiritual para cá, não daqui para lá. Muitas vezes queremos uma comunicação e ela não vem, mas quando é permitido, acontece por meio dos médiuns”, destacou o coordenador.