Grupo RCN lança a promoção ‘A Casa dos Sonhos’ e sorteia R$ 1,5 milhão em prêmios

Sempre na Vanguarda da comunicação e entretenimento, o Grupo RCN de Comunicação realiza pelo segundo ano consecutivo a promoção Casa dos Sonhos, indo além das fronteiras de Três Lagoas, chegando também a Campo Grande e Dourados com mais de R$1,5 milhão em prêmios.

A Campanha “Casa dos Sonhos” esse ano vai sortear três casas, totalmente mobiliadas pelas Casas Bahia, com energia solar instalada e um ano de internet e compras de supermercado grátis nas cidades de Campo Grande e Três Lagoas através da parceria com a Tecol Engenharia, já em Dourados, com a Engepar Engenharia. Além disso, outros 450 prêmios instantâneos em dinheiro com valores de R$ 50, R$ 100 e R$ 250, creditados via plataforma digital.

Com autorização oficial da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda (SPA/ME), a promoção ocorre simultaneamente em duas modalidades: vale-brinde, com prêmios distribuídos via roleta virtual, e concurso, com sorteios presenciais de imóveis ao final da campanha.

Em sua segunda edição, “A Casa dos Sonhos” é mais do que uma promoção, é uma ação social. Em 2024 foram justamente os cachorros Paola e Jack que mudaram a vida do casal ganhador. A participação de Aparecido na promoção aconteceu quando ele foi até o Pet Shop Cat Dog comprar ração para os animais. O gesto cotidiano, movido pelo cuidado com os pets, acabou se tornando o ponto de partida para a realização de um sonho. “Se não fosse por eles, não estaríamos aqui hoje”, destacou. “Nem acredito que tudo isso é nosso. É uma bênção. Se não fosse pelos nossos cachorros, a gente não estaria aqui hoje. Tudo é tão lindo que parece um sonho”, disse Aparecido Francisco, ganhador da Casa dos Sonhos 2024.

O ganhador da última edição trabalha com plantio e manutenção de reflorestamento. Ele pagava aluguel, água e energia — gastos que pesavam no orçamento. Com a conquista da Casa dos Sonhos, passou a economizar e conseguiu redirecionar essa renda para outras necessidades da família. “Foi uma alegria imensa para todos nós ver que o prêmio chegou às mãos de um trabalhador, alguém que realmente precisava”, afirmou o diretor-geral do Grupo RCN, Rosário Congro Neto.

A promoção A Casa dos Sonhos tem um impacto direto e positivo tanto para o público quanto para o comércio local. Ao atrair o consumidor para os estabelecimentos participantes, os anunciantes percebem um aumento nas vendas, criando um ciclo virtuoso entre quem promove e quem consome.

As rádios Massa FM de Campo Grande, Dourados e Três Lagoas, junto à TVC, canal 13.1, Cultura FM Três Lagoas, Jornal do Povo, e o Portal RCN 67, fortalecem esse vínculo ao aproximar seu público ouvinte e consumidor do setor comercial. Por meio das ondas do rádio e TV — que oferecem entretenimento, alegria, informação e cumprem importante função social —, as marcas participantes ganham visibilidade e engajamento. “Já está no DNA do Grupo RCN o lançamento de grandes promoções através da união de todos os seus veículos de mídia. Com isso, fortalece o vínculo com ouvintes e parceiros que acreditam nossas ações. A campanha A Casa dos Sonhos vai sortear R$ 1,5 milhão em prêmios, e coloca Campo Grande e Dourados no eixo das grandes ideias do grupo. Trata-se de uma das maiores promoções já realizadas por veículos de comunicação no país, o que enche de orgulho e entusiasmo todos os envolvidos”, declarou o diretor-executivo do Grupo RCN, Estêvão Congro.

Com o apoio dos parceiros, o Grupo RCN de Comunicação vai realizar sonhos e isso traz orgulho e satisfação em veicular uma ação tão relevante, capaz de transformar vidas e valorizar os anunciantes que acreditam nesse projeto.

Como participar

A participação é aberta a pessoas físicas maiores de 18 anos, com residência em Mato Grosso do Sul. Para concorrer, é necessário realizar compras a partir de R$ 10 nas lojas parceiras da promoção ou adquirir pacotes de imagens digitais decorativas pela plataforma oficial da campanha.

Cada compra válida dá direito a um giro da roleta, com limite de até cinco participações por dia. O sistema é controlado por CPF e as participações podem ocorrer até o dia 17 de fevereiro de 2026, data de encerramento da fase de classificação.

Etapas e cronograma

A campanha foi oficialmente iniciada no dia 8 de julho de 2025 e será dividida em duas fases principais: