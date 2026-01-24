Grupo RCN reforça compromisso com a inovação e inaugura novo painel de LED

Grupo RCN colocou em operação um novo painel de LED em Três Lagoas, ampliando sua presença no segmento de mídia exterior e oferecendo ao mercado regional uma ferramenta moderna de comunicação visual. Outro tipo de LED foi investido no local há muitos anos. Mas, agora, ganhou um moderno painel, com alta tecnologia. Instalado em um ponto estratégico da cidade, no cruzamento das avenidas Capitão Olyntho Mancini e Filinto Muller, o novo painel LED possui oito metros de largura por quatro metros de altura, totalizando 32 metros quadrados. É de alta resolução e tecnologia de ponta, sendo considerado um dos mais modernos do mercado brasileiro.



O painel está posicionado no principal cruzamento de maior fluxo de veículos e pedestres da cidade. Com tecnologia de alta resolução, brilho e definição, ele foi projetado para garantir excelente visibilidade tanto durante o dia quanto à noite, impactando milhares de pessoas diariamente.



A localização privilegiada assegura alcance massivo e alta frequência de exposição, fatores essenciais para a fixação de marca e o fortalecimento da comunicação das empresas. O painel permite a exibição de campanhas publicitárias, conteúdos institucionais e mensagens de interesse público, com imagens em movimento e brilho ajustável.



A novidade reforça a estratégia do Grupo RCN de investir em soluções multiplataforma e acompanhar a evolução dos meios de comunicação. Para o diretor executivo do Grupo RCN, Estêvão Congro, o antigo painel de LED era menor e já estava instalado no local há vários anos, o que tornou necessária a inovação e a chegada de uma tecnologia mais moderna para Três Lagoas.



“Este novo painel de LED simboliza para o Grupo RCN o acompanhamento da evolução tecnológica e o compromisso com nossos anunciantes em modernizar nossas plataformas de comunicação.



Além de promover anúncios, também iremos compartilhar informações dos nossos veículos para quem está no trânsito. Começamos o ano de 2026 com modernidade e tecnologia, e em breve teremos mais novidades”, explicou o diretor executivo.

Ainda de acordo com Estevão Congro, o novo equipamento foi projetado para atender empresas locais, regionais e nacionais, oferecendo mais impacto na divulgação de marcas, produtos e serviços. Além da visibilidade comercial, o painel de LED também poderá ser utilizado para campanhas educativas, ações sociais e comunicados de utilidade pública, fortalecendo a relação do Grupo RCN com as organizações, instituições públicas e privadas.



Com o novo investimento, o Grupo RCN reafirma seu compromisso com a inovação, a modernização dos canais de comunicação e o desenvolvimento do mercado publicitário regional. “O RCN LED chega para somar ao nosso ecossistema de comunicação, oferecendo ao mercado uma mídia de alto impacto, posicionada em um ponto estratégico da cidade e integrada aos demais veículos do Grupo RCN”, finalizou Estêvão Congro.