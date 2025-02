Grupo planta árvores na Cascalheira para homenagear amigos que morreram em acidente

A homenagem foi realizada no domingo (23), onde o grupo, além de plantar os Ipês, também espalhou sementes de árvores nativas na Cascalheira.

Nádia e Eduardo eram amigos e tinham em comum o amor pela aventura e natureza. Aos domingos sempre se reuniam com o grupo Reviva Cascalheira, onde percorriam trilhas na região. Foi essa paixão pela aventura que levou os amigos para uma caminhada nas cachoeiras de Guaraçaí (SP) e de maneira trágica perderam a vida. O acidente aconteceu no dia 16 de fevereiro de 2025, quando um motorista embriagado colidiu na traseira do carro onde estava Nádia e Eduardo Henrique. O automóvel pegou fogo e os dois morreram carbonizados.

No mesmo veículo ainda estavam dois adolescentes, que conseguiram ser socorridos.