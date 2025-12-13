Guerreiro diz que manterá apoio a Três Lagoas se for eleito deputado estadual

Guerreiro

A participação de Ângelo Guerreiro no evento de prestação de contas do prefeito Cassiano Maia consolidou um dos principais gestos políticos da semana. Em meio a parlamentares, lideranças regionais e ao governador Eduardo Riedel, o ex-prefeito afirmou que, caso eleito deputado estadual em 2026, manterá o apoio ao município e aos projetos estruturantes em execução. Guerreiro classificou o encontro como simbólico para a continuidade do ciclo de desenvolvimento local e destacou que alianças institucionais devem prevalecer sobre siglas partidárias. Permanece no PSDB, mas admite avaliar o cenário eleitoral antes de confirmar sua permanência na legenda.

Harmonia

O governador Eduardo Riedel ressaltou a importância do alinhamento entre Cassiano Maia e Ângelo Guerreiro, classificando a cooperação como determinante para a estabilidade institucional. Segundo ele, o diálogo entre Executivo, Legislativo e lideranças municipais tem garantido previsibilidade administrativa e resultados que impulsionam o crescimento de Mato Grosso do Sul. Para Riedel, esse ambiente de entendimento tende a favorecer a execução de novos projetos em Três Lagoas.