Início Três Lagoas JPNews

Bastidores

Guerreiro diz que manterá apoio a Três Lagoas se for eleito deputado estadual

Redação RCN67

Leia a Coluna Observatório, do Jornal do Povo, da edição que circula neste sábado (13). Foto: Divulgação.
Leia a Coluna Observatório, do Jornal do Povo, da edição que circula neste sábado (13). Foto: Divulgação.

Guerreiro
A participação de Ângelo Guerreiro no evento de prestação de contas do prefeito Cassiano Maia consolidou um dos principais gestos políticos da semana. Em meio a parlamentares, lideranças regionais e ao governador Eduardo Riedel, o ex-prefeito afirmou que, caso eleito deputado estadual em 2026, manterá o apoio ao município e aos projetos estruturantes em execução. Guerreiro classificou o encontro como simbólico para a continuidade do ciclo de desenvolvimento local e destacou que alianças institucionais devem prevalecer sobre siglas partidárias. Permanece no PSDB, mas admite avaliar o cenário eleitoral antes de confirmar sua permanência na legenda.

Harmonia
O governador Eduardo Riedel ressaltou a importância do alinhamento entre Cassiano Maia e Ângelo Guerreiro, classificando a cooperação como determinante para a estabilidade institucional. Segundo ele, o diálogo entre Executivo, Legislativo e lideranças municipais tem garantido previsibilidade administrativa e resultados que impulsionam o crescimento de Mato Grosso do Sul. Para Riedel, esse ambiente de entendimento tende a favorecer a execução de novos projetos em Três Lagoas.

Eduardo Rocha
Presente ao evento, o ex-deputado e ex-secretário da Casa Civil, Eduardo Rocha, destacou que acompanha o governador Eduardo Riedel por considerar o encontro um marco para Três Lagoas. Rocha citou mais de R$ 117 milhões em investimentos estaduais na cidade e tratou a pavimentação da MS-320 como obra fundamental do pacote em execução. Em pré-campanha para deputado estadual, afirmou que definirá sua filiação partidária apenas no início de 2026, após diálogo com o governador. Sobre Simone Tebet, avaliou que a senadora tem múltiplas possibilidades no próximo pleito, dentro e fora do Mato Grosso do Sul.

PP
O PP realizou em Três Lagoas um ato de filiação que reforçou o processo de reorganização partidária em Mato Grosso do Sul. O evento teve a presença da senadora Tereza Cristina e confirmou a entrada de novas lideranças, entre elas o ex-vereador Jorge Martinho. Desde agosto, o partido tem recebido nomes de peso, incluindo o governador Eduardo Riedel e o prefeito Cassiano Maia.

