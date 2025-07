Guerreiro mira candidatura a deputado estadual

Em campanha

O ex-prefeito de Três Lagoas, Angelo Guerreiro (PSDB), mal deixou o cargo após oito anos de mandato e já garantiu espaço na equipe do deputado federal Dagoberto Nogueira (PSDB), em Brasília. Nomeado como comissionado no gabinete do parlamentar, Guerreiro mira agora uma candidatura a deputado estadual em 2026. A movimentação reforça os planos de dobradinha com Dagoberto, que tentará a reeleição. A aliança pode render votos importantes para ambos no Leste de Mato Grosso do Sul, onde Guerreiro ainda mantém forte influência política.