União

Guerreiro reforça alinhamento político e garante apoio a Três Lagoas

Ex-prefeito participou da prestação de contas de Cassiano Maia e destacou a continuidade de projetos e cooperação institucional

Ana Cristina Santos

Ângelo Guerreiro participa da prestação de contas de Cassiano Maia e reafirma apoio aos projetos estruturantes de Três Lagoas ao lado do governador Eduardo Riedel - Foto: Divulgação
Ângelo Guerreiro participa da prestação de contas de Cassiano Maia e reafirma apoio aos projetos estruturantes de Três Lagoas ao lado do governador Eduardo Riedel - Foto: Divulgação

A presença de Ângelo Guerreiro no evento de prestação de contas de Cassiano Maia marcou um dos momentos da agenda política desta semana em Três Lagoas. Durante a coletiva, o ex-prefeito, cercado por parlamentares, lideranças regionais e pelo governador Eduardo Riedel e pelo prefeito Cassiano Maia, reafirmou compromissos com a administração municipal e com o desenvolvimento da região. Questionado sobre sua posição caso seja eleito deputado estadual no próximo ano, garantiu que manterá o apoio ao município e ao conjunto de projetos estruturantes já em andamento.

O ex-prefeito tratou o encontro como simbólico para a continuidade de um ciclo de desenvolvimento. Destacou que os avanços recentes resultam de articulação política entre diferentes líderes estaduais e municipais, citando a importância de manter o diálogo com o Executivo Estadual e com representantes no Congresso. Segundo Guerreiro, o alinhamento regional favorece municípios em forte expansão econômica, como Três Lagoas, que vivem nova fase de investimentos industriais.

Em sua fala, Guerreiro ressaltou que a representatividade da região deve ser mantida independentemente de siglas partidárias. Afirmou que permanece filiado ao PSDB e que pretende continuar no partido, desde que as condições eleitorais sejam favoráveis no próximo ano. Declarou que alianças institucionais se sobrepõem a filiações, defendendo cooperação entre lideranças de diferentes legendas quando o objetivo é garantir recursos e viabilizar obras estratégicas.

Guerreiro enfatizou ainda que alianças construídas ao longo de diferentes gestões foram decisivas para assegurar investimentos estaduais e federais. Citou exemplos de parlamentares que contribuíram com Três Lagoas em áreas prioritárias, argumentando que a força política regional depende da união de lideranças e da defesa dos interesses da população.

O governador Eduardo Riedel também destacou a importância da harmonia entre as principais lideranças locais. Para ele, a cooperação entre Cassiano Maia e Ângelo Guerreiro, especialmente em um ano pré-eleitoral, fortalece a estabilidade institucional que tem permitido avanços no estado. Riedel afirmou que o diálogo entre Executivo, Legislativo e lideranças municipais tem sido fundamental para manter o ritmo de crescimento de Mato Grosso do Sul e que essa mesma maturidade política se reflete em Três Lagoas.

Segundo o governador, o alinhamento entre os atores políticos locais garante previsibilidade administrativa e consolida resultados que impactam diretamente a população. Riedel avaliou que esse ambiente de entendimento tende a favorecer a execução de novos projetos, ampliando benefícios para o município e toda a região.

