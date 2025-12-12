Guerreiro reforça alinhamento político e garante apoio a Três Lagoas

A presença de Ângelo Guerreiro no evento de prestação de contas de Cassiano Maia marcou um dos momentos da agenda política desta semana em Três Lagoas. Durante a coletiva, o ex-prefeito, cercado por parlamentares, lideranças regionais e pelo governador Eduardo Riedel e pelo prefeito Cassiano Maia, reafirmou compromissos com a administração municipal e com o desenvolvimento da região. Questionado sobre sua posição caso seja eleito deputado estadual no próximo ano, garantiu que manterá o apoio ao município e ao conjunto de projetos estruturantes já em andamento.

O ex-prefeito tratou o encontro como simbólico para a continuidade de um ciclo de desenvolvimento. Destacou que os avanços recentes resultam de articulação política entre diferentes líderes estaduais e municipais, citando a importância de manter o diálogo com o Executivo Estadual e com representantes no Congresso. Segundo Guerreiro, o alinhamento regional favorece municípios em forte expansão econômica, como Três Lagoas, que vivem nova fase de investimentos industriais.

Em sua fala, Guerreiro ressaltou que a representatividade da região deve ser mantida independentemente de siglas partidárias. Afirmou que permanece filiado ao PSDB e que pretende continuar no partido, desde que as condições eleitorais sejam favoráveis no próximo ano. Declarou que alianças institucionais se sobrepõem a filiações, defendendo cooperação entre lideranças de diferentes legendas quando o objetivo é garantir recursos e viabilizar obras estratégicas.