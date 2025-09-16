Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

Coleta

Hemosul de Três Lagoas continua com baixo estoque de sangue e busca doações em Campo Grande

Para tentar reverter esse quadro, campanhas coletivas têm sido incentivadas junto a empresas e instituições

Pedro Tergolino

O Hemosul de Três Lagoas funciona na rua Manuel Rodrigues Artez, nº 520, bairro Colinos, próximo ao Campus I da UFMS. Foto: Arquivo.
O Hemosul de Três Lagoas funciona na rua Manuel Rodrigues Artez, nº 520, bairro Colinos, próximo ao Campus I da UFMS. Foto: Arquivo.

O Hemosul de Três Lagoas enfrenta um cenário preocupante com a queda nos estoques de sangue dos tipos O negativo e A negativo, considerados universais e fundamentais em situações emergenciais.

A coordenadora da unidade, Karine Barros, alerta que a situação é crítica.

“Nós precisamos da colaboração da população, principalmente dos tipos O negativo e A negativo. A demanda dos hospitais aumentou e, ao mesmo tempo, parte dos doadores está impossibilitada por estar gripada, com arboviroses como dengue e zika, ou até mesmo covid, que ainda circula”, explicou.

Para tentar reverter esse quadro, campanhas coletivas têm sido incentivadas junto a empresas e instituições.

Notícias Relacionadas

“Essas parcerias são fundamentais. Muitas empresas organizam campanhas aos sábados, para não atrapalhar a rotina dos colaboradores. Quem tiver interesse pode entrar em contato pelo telefone (67) 3522-7959 ou procurar diretamente o Hemosul”, acrescentou Barros.

O Hemosul de Três Lagoas funciona na rua Manuel Rodrigues Artes, nº 520, bairro Colinos, próximo ao Campus I da UFMS. As doações podem ser feitas de segunda a sábado.

A direção da unidade reforça que cada bolsa coletada pode salvar até quatro vidas e pede a mobilização de todos para garantir o atendimento de pacientes que dependem das transfusões.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos