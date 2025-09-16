Hemosul de Três Lagoas continua com baixo estoque de sangue e busca doações em Campo Grande

O Hemosul de Três Lagoas enfrenta um cenário preocupante com a queda nos estoques de sangue dos tipos O negativo e A negativo, considerados universais e fundamentais em situações emergenciais.

A coordenadora da unidade, Karine Barros, alerta que a situação é crítica.

“Nós precisamos da colaboração da população, principalmente dos tipos O negativo e A negativo. A demanda dos hospitais aumentou e, ao mesmo tempo, parte dos doadores está impossibilitada por estar gripada, com arboviroses como dengue e zika, ou até mesmo covid, que ainda circula”, explicou.

Para tentar reverter esse quadro, campanhas coletivas têm sido incentivadas junto a empresas e instituições.