Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

Doações

Hemosul de Três Lagoas está com estoque crítico de sangue

A orientação é que quem puder doar, compareça o quanto antes e ajude a salvar vidas

Kelly Martins

A orientação é que quem puder doar, compareça o quanto antes e ajude a salvar vidas. Foto: Reprodução/TVC.
A orientação é que quem puder doar, compareça o quanto antes e ajude a salvar vidas. Foto: Reprodução/TVC.

O Hemosul de Três Lagoas enfrenta um momento delicado neste fim de ano. Com a redução no número de doadores durante o mês de dezembro, os estoques de sangue chegaram a níveis críticos, principalmente dos tipos negativos, com destaque para o O negativo, essencial em atendimentos de urgência e emergência.

A unidade atende não apenas Três Lagoas, mas toda a região da Costa Leste, o que amplia ainda mais a demanda neste período. Segundo a coordenadora do Hemosul, Karine Barros, o momento exige atenção imediata. “É preciso que os doadores compareçam o quanto antes. A demanda continua alta por conta de acidentes, ferimentos e outras emergências”, alertou.

Atualmente, o Hemosul de Três Lagoas possui cerca de 10 mil doadores cadastrados, porém apenas 360 realizam doações regulares, número considerado muito baixo para atender a necessidade regional.

Notícias Relacionadas

Além de abastecer os três hospitais do município, o banco de sangue também fornece hemocomponentes para cidades vizinhas, o que reforça a importância das doações contínuas, especialmente no fim de ano.

O Hemosul de Três Lagoas funciona na rua Manoel Rodrigues Artez, número 520, na lateral da Clínica da Mulher. O atendimento ocorre de segunda a sábado, das 7h ao meio-dia.

A unidade informa ainda que reabrirá no sábado (3 de janeiro), funcionando também das 7h às 12h.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos