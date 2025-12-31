Hemosul de Três Lagoas está com estoque crítico de sangue

O Hemosul de Três Lagoas enfrenta um momento delicado neste fim de ano. Com a redução no número de doadores durante o mês de dezembro, os estoques de sangue chegaram a níveis críticos, principalmente dos tipos negativos, com destaque para o O negativo, essencial em atendimentos de urgência e emergência.

A unidade atende não apenas Três Lagoas, mas toda a região da Costa Leste, o que amplia ainda mais a demanda neste período. Segundo a coordenadora do Hemosul, Karine Barros, o momento exige atenção imediata. “É preciso que os doadores compareçam o quanto antes. A demanda continua alta por conta de acidentes, ferimentos e outras emergências”, alertou.

Atualmente, o Hemosul de Três Lagoas possui cerca de 10 mil doadores cadastrados, porém apenas 360 realizam doações regulares, número considerado muito baixo para atender a necessidade regional.