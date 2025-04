Hemosul de Três Lagoas estará atendendo no final de semana

O Hemosul de Três Lagoas terá atendimento em horário especial durante o feriado prolongado, do Dia do Trabalhador. Na quinta-feira, 1° de maio, o hemosul estará fechado, mas na sexta-feira (2), as pessoas poderão doar sangue das 7h às 12h. O mesmo horário no sábado (3), quando o Hemosul estará de portas abertas.

Para a coordenadora Karine Barros, do Hemosul de Três Lagoas, a determinação de abrir na sexta e no sábado é para manutenção do estoque de bolsas de sangue.