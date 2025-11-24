Hemosul de Três Lagoas promove ação no Dia Nacional do Doador de Sangue para aumentar estoque

O Hemosul de Três Lagoas prepara uma programação especial para celebrar o Dia Nacional do Doador de Sangue, comemorado nesta terça-feira (25).
A coordenadora da unidade, Karine Barros, reforçou que a data é uma oportunidade para agradecer os voluntários que ajudam a manter o estoque de sangue estável e garantem suporte aos hospitais da região.
“É uma data muito importante para nós, porque é a forma de agradecermos esses doadores que mantêm os nossos estoques adequados”, afirmou.
De acordo com Karine, o estoque do Hemosul está estável, porém a unidade segue com necessidade urgente dos tipos O+ e O-.
A coordenadora explicou que Três Lagoas se tornou referência na distribuição de sangue para toda a região e funciona em sistema de prontidão.
“Nós atendemos os três hospitais da cidade e algumas cidades circunvizinhas. Essa distribuição funciona 24 horas”, destacou.
Ela reforçou ainda que todos os tipos sanguíneos são bem-vindos, já que o sistema estadual funciona em rede (o que sobra na unidade local é enviado ao Hemosul Coordenador, que redistribui conforme a demanda).
Karine também comentou sobre os mitos que afastam algumas pessoas da doação. Ela esclareceu que o processo é totalmente seguro e realizado com materiais descartáveis.
“Ainda existem muitos mitos, mas nossa equipe é altamente treinada. Tudo é rápido, seguro e, além disso, quem doa sangue ajuda a salvar vidas”, reforçou.
Para celebrar a data, o Hemosul promove uma recepção especial aos doadores e ao público que deseja conhecer o serviço.
A ação será realizada das 7h às 12h, no Hemosul Três Lagoas, que fica localizado na rua Manuel Rodrigues Artez, 520, e terá um café da manhã para os participantes.
“Gostaria de convidar não só os doadores, mas também quem ainda não doa e quer conhecer o nosso trabalho. Todos serão muito bem recebidos”, disse Karine.
Qualquer pessoa que se enquadre nos requisitos básicos pode participar da campanha:
- Idade: 16 a 69 anos
- Primeira doação limitada a até 60 anos
- Menores de idade precisam de autorização do responsável legal
- Boa saúde geral
- Estar bem alimentado
- Levar documento oficial com foto