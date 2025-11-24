Hemosul de Três Lagoas promove ação no Dia Nacional do Doador de Sangue para aumentar estoque

O Hemosul de Três Lagoas prepara uma programação especial para celebrar o Dia Nacional do Doador de Sangue, comemorado nesta terça-feira (25).

A coordenadora da unidade, Karine Barros, reforçou que a data é uma oportunidade para agradecer os voluntários que ajudam a manter o estoque de sangue estável e garantem suporte aos hospitais da região.

“É uma data muito importante para nós, porque é a forma de agradecermos esses doadores que mantêm os nossos estoques adequados”, afirmou.

De acordo com Karine, o estoque do Hemosul está estável, porém a unidade segue com necessidade urgente dos tipos O+ e O­-.

A coordenadora explicou que Três Lagoas se tornou referência na distribuição de sangue para toda a região e funciona em sistema de prontidão.

“Nós atendemos os três hospitais da cidade e algumas cidades circunvizinhas. Essa distribuição funciona 24 horas”, destacou.

Ela reforçou ainda que todos os tipos sanguíneos são bem-vindos, já que o sistema estadual funciona em rede (o que sobra na unidade local é enviado ao Hemosul Coordenador, que redistribui conforme a demanda).

Karine também comentou sobre os mitos que afastam algumas pessoas da doação. Ela esclareceu que o processo é totalmente seguro e realizado com materiais descartáveis.