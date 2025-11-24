Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

TERÇA-FEIRA

Hemosul de Três Lagoas promove ação no Dia Nacional do Doador de Sangue para aumentar estoque

A ação será realizada das 7h às 12h

Pedro Tergolino

Para celebrar a data, o Hemosul promove uma recepção especial aos doadores e ao público que deseja conhecer o serviço. Foto: Arquivo.
Para celebrar a data, o Hemosul promove uma recepção especial aos doadores e ao público que deseja conhecer o serviço. Foto: Arquivo.

O Hemosul de Três Lagoas prepara uma programação especial para celebrar o Dia Nacional do Doador de Sangue, comemorado nesta terça-feira (25).

A coordenadora da unidade, Karine Barros, reforçou que a data é uma oportunidade para agradecer os voluntários que ajudam a manter o estoque de sangue estável e garantem suporte aos hospitais da região.

“É uma data muito importante para nós, porque é a forma de agradecermos esses doadores que mantêm os nossos estoques adequados”, afirmou.

De acordo com Karine, o estoque do Hemosul está estável, porém a unidade segue com necessidade urgente dos tipos O+ e O­-.

A coordenadora explicou que Três Lagoas se tornou referência na distribuição de sangue para toda a região e funciona em sistema de prontidão.

“Nós atendemos os três hospitais da cidade e algumas cidades circunvizinhas. Essa distribuição funciona 24 horas”, destacou.

Ela reforçou ainda que todos os tipos sanguíneos são bem-vindos, já que o sistema estadual funciona em rede (o que sobra na unidade local é enviado ao Hemosul Coordenador, que redistribui conforme a demanda).

Karine também comentou sobre os mitos que afastam algumas pessoas da doação. Ela esclareceu que o processo é totalmente seguro e realizado com materiais descartáveis.

Notícias Relacionadas

“Ainda existem muitos mitos, mas nossa equipe é altamente treinada. Tudo é rápido, seguro e, além disso, quem doa sangue ajuda a salvar vidas”, reforçou.

Para celebrar a data, o Hemosul promove uma recepção especial aos doadores e ao público que deseja conhecer o serviço.

A ação será realizada das 7h às 12h, no Hemosul Três Lagoas, que fica localizado na rua Manuel Rodrigues Artez, 520, e terá um café da manhã para os participantes.

“Gostaria de convidar não só os doadores, mas também quem ainda não doa e quer conhecer o nosso trabalho. Todos serão muito bem recebidos”, disse Karine.

Qualquer pessoa que se enquadre nos requisitos básicos pode participar da campanha:

  • Idade: 16 a 69 anos
    • Primeira doação limitada a até 60 anos
    • Menores de idade precisam de autorização do responsável legal
  • Boa saúde geral
  • Estar bem alimentado
  • Levar documento oficial com foto
Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos