Homem agride ex-companheira em Três Lagoas após não se conformar com o término do relacionamento

A Polícia Militar foi acionada para socorrer uma mulher vítima de violência doméstica na rua Pingo de Ouro, no bairro Chácara Imperial, na zona Sul de Três Lagoas, na noite de sábado (16). Segundo relatos de populares, a vítima participava de um churrasco com a família na casa da irmã e, ao ir até sua própria residência — situada no mesmo quarteirão — foi surpreendida pelo ex-marido, que lhe desferiu pancadas na cabeça.

Familiares intervieram a tempo, retirando a mulher das mãos do agressor. O cunhado tentou intermediar, orientando o ex-marido a deixá-la em paz. Sem sucesso, o homem teria proferido uma ameaça velada. “Se ela não ficasse comigo, não ficaria com mais ninguém”, em claro tom de coação e risco de homicídio.

A Polícia Militar chegou ao local, realizou rondas pelo bairro e endereços de familiares, mas o suspeito já havia fugido. A vítima, que sofreu cortes na cabeça, recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para cuidados médicos. Após receber alta, ela acompanhou os militares até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde foi registrado o boletim de ocorrência. O caso será investigado pela Delegacia de Atendimento à Mulher.

Panorama da Violência contra a Mulher em Mato Grosso do Sul

