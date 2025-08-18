Homem agride ex-companheira em Três Lagoas após não se conformar com o término do relacionamento

A Polícia Militar foi acionada para socorrer uma mulher vítima de violência doméstica na rua Pingo de Ouro, no bairro Chácara Imperial, na zona Sul de Três Lagoas, na noite de sábado (16). Segundo relatos de populares, a vítima participava de um churrasco com a família na casa da irmã e, ao ir até sua própria residência — situada no mesmo quarteirão — foi surpreendida pelo ex-marido, que lhe desferiu pancadas na cabeça.
Familiares intervieram a tempo, retirando a mulher das mãos do agressor. O cunhado tentou intermediar, orientando o ex-marido a deixá-la em paz. Sem sucesso, o homem teria proferido uma ameaça velada. “Se ela não ficasse comigo, não ficaria com mais ninguém”, em claro tom de coação e risco de homicídio.
A Polícia Militar chegou ao local, realizou rondas pelo bairro e endereços de familiares, mas o suspeito já havia fugido. A vítima, que sofreu cortes na cabeça, recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para cuidados médicos. Após receber alta, ela acompanhou os militares até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde foi registrado o boletim de ocorrência. O caso será investigado pela Delegacia de Atendimento à Mulher.
Panorama da Violência contra a Mulher em Mato Grosso do Sul
Violência doméstica
- Ocorrências em 2024: foram registradas 22.156 ocorrências de violência doméstica em Mato Grosso do Sul, das quais aproximadamente 91% (cerca de 20.230) tiveram mulheres como vítimas.
- Em 2025 (até agosto): o estado já contabiliza 12.393 boletins de ocorrência por violência doméstica, o que equivale a uma média de 57 ocorrências diárias ou um registro a cada 25 minutos.
Feminicídios
- Em 2024, foram registradas 35 vítimas de feminicídio no estado, com 1.859 ocorrências envolvendo violência fatal motivada por gênero entre mulheres em todo o estado.
- No primeiro semestre de 2025 (até maio), já foram contabilizados 13 feminicídios.
- Além disso, segundo levantamento mais recente, o Mato Grosso do Sul ocupa o 1º lugar no ranking estadual de feminicídios, com 12,6% dos casos registrados no país entre 2024.
Posição de Três Lagoas
- Em 2024, Três Lagoas registrou quatro feminicídios, o que gerou uma taxa de 3,02 feminicídios por 100 mil habitantes — mais que o dobro da taxa de Campo Grande e a segunda maior entre municípios brasileiros com mais de 100 mil habitantes
Resumo do Cenário
|Indicador
|Mato Grosso do Sul (2025)
|Três Lagoas (2024)
|Violência doméstica (casos)
|12.393 (até agosto)
|—
|Média diária de violência doméstica
|57 casos/dia
|—
|Feminicídios registrados no primeiro semestre
|13 casos (até maio)
|—
|Total de feminicídios em 2024
|35 casos
|4 casos
|Taxa de feminicídio (por 100 mil hab.)
|—
|3,02 (segunda maior entre grandes municípios)
