Homem ameaça colega de trabalho após alegar ter ficado sem água durante expediente

Na manhã desta quinta-feira (7), um homem de 58 anos compareceu à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), em Três Lagoas, para registrar um boletim de ocorrência contra um colega de trabalho, de 38 anos, após ter sido ameaçado durante o encerramento do turno de serviço.

De acordo com o relato da vítima, ambos atuam em uma empresa terceirizada da Prefeitura de Três Lagoas, responsável pela limpeza das vias públicas. Ainda segundo a denúncia, o suspeito teria se irritado ao alegar que passou o plantão inteiro sem acesso à água, o que teria motivado uma série de ofensas e ameaças.