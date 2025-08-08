Veículos de Comunicação
Início Três Lagoas JPNews

AMEAÇA

Homem ameaça colega de trabalho após alegar ter ficado sem água durante expediente

O suspeito teria se irritado ao alegar que passou o plantão inteiro sem acesso à água, o que teria motivado uma série de ofensas e ameaças

Alfredo Neto

Tudo teria começado após o suspeito acusar o colega de não ter fornecido água a ele durante o expediente. Foto: Arquivo/RCN67.
Tudo teria começado após o suspeito acusar o colega de não ter fornecido água a ele durante o expediente. Foto: Arquivo/RCN67.

Na manhã desta quinta-feira (7), um homem de 58 anos compareceu à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), em Três Lagoas, para registrar um boletim de ocorrência contra um colega de trabalho, de 38 anos, após ter sido ameaçado durante o encerramento do turno de serviço.

De acordo com o relato da vítima, ambos atuam em uma empresa terceirizada da Prefeitura de Três Lagoas, responsável pela limpeza das vias públicas. Ainda segundo a denúncia, o suspeito teria se irritado ao alegar que passou o plantão inteiro sem acesso à água, o que teria motivado uma série de ofensas e ameaças.

Durante a discussão, o acusado passou a insultar a vítima, afirmando que não era uma pessoa de briga, mas sim alguém que “mata seus desafetos”. A vítima relatou ainda que foi chamado de “covarde” e “sem atitude”, o que intensificou as ameaças de agressão física.

O caso foi registrado como ameaça e será apurado pela Polícia Civil de Três Lagoas.

