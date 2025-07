Homem com mais de 15 passagens policiais é preso pelo SIG em Três Lagoas

O Setor de Investigações Gerais (SIG) e o Núcleo Regional de Investigações (NRI) da Polícia Civil de Três Lagoas (MS) prenderam, nesta terça-feira (8), um homem de 22 anos em cumprimento a mandado de prisão expedido pela 1ª Vara Criminal da comarca local.

Segundo nota divulgada pela Polícia Civil, o suspeito possui mais de 15 registros criminais, sendo investigado ou apontado como autor em diversas ocorrências. A prisão foi determinada após o jovem descumprir medidas restritivas impostas pela Justiça.

Em abril deste ano, ele havia sido preso em flagrante pela Polícia Militar por tráfico de drogas, ao ser encontrado com uma quantidade significativa de crack. Na ocasião, a Justiça converteu a prisão preventiva em medida alternativa, com uso de tornozeleira eletrônica. No entanto, ainda naquele mês, o suspeito rompeu o equipamento de monitoramento.