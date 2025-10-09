Homem com mais de 70 passagens pela polícia é preso em operação da PM em Três Lagoas

Um homem de 41 anos foi preso na noite de quarta-feira (8) durante a Operação Saturação, deflagrada pela Polícia Militar no bairro Paranapungá, em Três Lagoas (MS).

De acordo com informações da PM, uma equipe do Getam, do 2º Batalhão de Polícia Militar, realizava fiscalização no bairro quando abordou um homem em atitude suspeita no cruzamento das ruas Aniz Irabe e Rui José da Costa.

Durante a abordagem, ao consultar o sistema de segurança, os policiais constataram que o suspeito tinha mais de 70 passagens pela polícia, por crimes como furto, incêndio, ameaça e tráfico de drogas.