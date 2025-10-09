Veículos de Comunicação
Homem com mais de 70 passagens pela polícia é preso em operação da PM em Três Lagoas

Ele responde pelos crimes de furto, incêndio, ameaça e tráfico de drogas

Israel Espíndola

O suspeito confessou que cortou e destruiu a tornozeleira eletrônica. Foto: Divulgação/PM.
Um homem de 41 anos foi preso na noite de quarta-feira (8) durante a Operação Saturação, deflagrada pela Polícia Militar no bairro Paranapungá, em Três Lagoas (MS).

De acordo com informações da PM, uma equipe do Getam, do 2º Batalhão de Polícia Militar, realizava fiscalização no bairro quando abordou um homem em atitude suspeita no cruzamento das ruas Aniz Irabe e Rui José da Costa.

Durante a abordagem, ao consultar o sistema de segurança, os policiais constataram que o suspeito tinha mais de 70 passagens pela polícia, por crimes como furto, incêndio, ameaça e tráfico de drogas.

Ainda segundo o registro policial, o homem havia recebido benefício judicial sob supervisão e monitoramento eletrônico em 27 de agosto deste ano. Questionado sobre a tornozeleira eletrônica, ele afirmou que a havia cortado com uma faca, destruído e jogado fora há cerca de um mês.

O suspeito foi preso e encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac).

