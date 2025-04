Homem condenado por tráfico de drogas é preso em Selvíria

Na manhã desta segunda-feira (7), um homem de 34 anos foi preso no município de Selvíria (MS) após cumprimento de mandado de prisão expedido pela Justiça. A ação foi realizada pela Polícia Civil de Selvíria, com apoio da Polícia Militar local.

De acordo com as informações repassadas pela Delegacia de Polícia, o indivíduo havia sido condenado a 8 anos e 2 meses de reclusão em regime fechado pelo crime de tráfico de drogas, ocorrido em 2018, na cidade de Dourados (MS). A sentença, no entanto, foi proferida apenas neste ano.

Prisão e Acusação

Após a emissão da ordem judicial, diligências foram realizadas pelos policiais, resultando na localização do condenado por volta das 11h, em sua residência. No local, foi efetuada a prisão sem resistência.

O homem foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil de Selvíria, onde o mandado foi formalmente cumprido. Em seguida, ele foi submetido ao exame de corpo de delito e, posteriormente, encaminhado à carceragem da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Três Lagoas, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Participação da População

A Polícia Civil de Selvíria reforça a importância da participação da população no combate à criminalidade. Informações sobre crimes ou localização de foragidos podem ser repassadas, de forma anônima e segura, pelo telefone (67) 3579-1166, inclusive via WhatsApp.