Homem conhecido como 'Trambique' é flagrado com 30 Kg de cobre e preso pela PM

Um homem de 52 anos, conhecido no meio policial pelo apelido de “Trambique“, foi preso em flagrante por policiais militares na manhã deste domingo (27), ao ser encontrado com 30 kg de cobre supostamente furtado na rua Yamaguti Kankit, no bairro Guanabara, região sul de Três Lagoas (MS).

Militares do 2º Batalhão de Polícia Militar realizavam rondas pelo local quando avistaram o suspeito, que conduzia uma motocicleta Honda Sahara 300. Ao perceber a aproximação da viatura, Trambique parou repentinamente em um ferro-velho, o que despertou a atenção dos policiais, que então procederam à abordagem.

Prisão de “Trambique” e Apreensão de Cobre Furtado

Durante a revista, os militares encontraram com ele uma mochila contendo vários rolos de fios de cobre. Questionado, o suspeito alegou que havia comprado o material de usuários de drogas para posterior revenda.