Marido agride mulher com pedaço de vidro e vai preso pela PM de Três Lagoas

Um caso de violência doméstica foi atendido pela Polícia Militar por volta de 23h de sábado (19), após um homem de 36 anos agredir a esposa, de 33, utilizando um pedaço de vidro. A agressão ocorreu na rua Antônio Custódio de Oliveira, no bairro Jamil Ville II, em Três Lagoas.

Segundo o boletim de ocorrência, uma equipe da Rádio Patrulha foi acionada após a vítima ter sido agredida pelo companheiro e expulsa de casa. De acordo com os militares, ao chegarem ao local, conversaram com a mulher, que relatou ter se desentendido com o marido. Durante a discussão, ele a segurou pelo pescoço, quebrou um espelho e usou um pedaço do vidro para ameaçá-la e feri-la na região da virilha.

Ainda conforme o depoimento da vítima, apesar das agressões, ela inicialmente não quis acionar a polícia e disse que resolveria a situação informalmente com o marido. No entanto, devido às lesões visíveis e ao relato consistente de violência, os policiais decidiram intervir.