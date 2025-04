Homem denuncia roubo ocorrido há 15 dias no Centro de Três Lagoas

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima relatou que o crime aconteceu por volta das 18h30, na Praça Senador Ramez Tebet. Ele foi abordado por um homem de pele negra, vestindo shorts e camiseta, que estava em uma bicicleta. O suspeito sacou uma faca da cintura e anunciou o roubo, exigindo os pertences da vítima. Temendo ser agredido, o jovem entregou sua carteira, que continha R$ 200, documentos pessoais e cartões bancários — posteriormente bloqueados.

Um homem de 20 anos procurou a 2ª Delegacia de Polícia Civil, no bairro Vila Piloto, em Três Lagoas, na manhã desta quarta-feira (2), para registrar um roubo ocorrido no dia 18 de março, na área central da cidade.

Apesar do intervalo de 15 dias entre o crime e o registro da ocorrência, a Polícia Civil abriu investigação para apurar os fatos e identificar o autor do roubo. Caso a denúncia seja confirmada, as autoridades buscarão responsabilizar o suspeito judicialmente.