Início Três Lagoas JPNews

Arma branca

Homem é detido após ameaçar moradores com faca no bairro São Jorge

Suspeito apresentava estar em surto psiquiátrico e foi levado para à Depac

Alfredo Neto

Homem é preso pela Polícia Militar após ameaçar moradores do São Jorge com um facão. Foto: Divulgação/Polícia Militar.
A manhã desta quinta-feira (7) foi marcada por tensão no bairro São Jorge, em Três Lagoas, quando um homem foi detido pela Polícia Militar após ameaçar pessoas com uma faca em via pública.

De acordo com informações apuradas junto à corporação, o caso aconteceu por volta das 8h, na rua Michel Thomé, nas proximidades do número 1274. Moradores acionaram a Polícia Militar ao presenciarem um indivíduo em aparente estado de descontrole emocional, proferindo ofensas e ameaças de morte a transeuntes.

O homem, que estava descalço e vestia bermuda jeans e camiseta cinza, utilizava uma faca para intimidar quem passava pelo local, causando medo e desordem na vizinhança.

Uma equipe da PM foi enviada imediatamente para atender à ocorrência. No local, os policiais abordaram o suspeito, que precisou ser algemado para garantir a segurança de todos. Em seguida, ele foi conduzido à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde a ocorrência foi registrada como porte de arma branca.

Ninguém ficou ferido durante a abordagem. O caso será investigado pelas autoridades competentes.

