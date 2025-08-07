Homem é detido após ameaçar moradores com faca no bairro São Jorge

A manhã desta quinta-feira (7) foi marcada por tensão no bairro São Jorge, em Três Lagoas, quando um homem foi detido pela Polícia Militar após ameaçar pessoas com uma faca em via pública.

De acordo com informações apuradas junto à corporação, o caso aconteceu por volta das 8h, na rua Michel Thomé, nas proximidades do número 1274. Moradores acionaram a Polícia Militar ao presenciarem um indivíduo em aparente estado de descontrole emocional, proferindo ofensas e ameaças de morte a transeuntes.

O homem, que estava descalço e vestia bermuda jeans e camiseta cinza, utilizava uma faca para intimidar quem passava pelo local, causando medo e desordem na vizinhança.