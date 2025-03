Homem é detido cortando fios de energia e internet no bairro Interlagos

A Equipe Especial Tático de Motos (Getam) foi acionada pelo Centro de Operações Militares (Copom) para atender a uma ocorrência no cruzamento da rua Crispim Coimbra com a rua Alfredo Justino, no bairro Interlagos, no domingo (2), por volta das 19h58min. A denúncia, registrada pelo número 190, relatava que um homem estava subindo em um poste de energia e cortando cabos de rede de internet e fios de linha telefônica.

Ao chegar no local, a equipe policial encontrou o suspeito ainda no poste, utilizando um alicate para cortar os fios. O homem foi abordado e, durante a busca pessoal, foram encontrados com ele uma faca e uma sacola plástica contendo fios de cobre. Os fios estavam amarrados no guidão de uma bicicleta, que ele usava para escalar até o poste.