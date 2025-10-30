Veículos de Comunicação
TRÁFICO

Homem é detido em Três Lagoas suspeito de comandar ponto de venda de drogas

Abordagem da Força Tática encontrou pequenas porções, balança e dinheiro; entregas seriam feitas com motocicleta BMW

Alfredo Neto

Polícia Militar informou que além do ponto de venda drogas também eram entregues no sistema Disk-drogas. Foto: Divulgação/Polícia Militar.
Polícia Militar informou que além do ponto de venda drogas também eram entregues no sistema Disk-drogas. Foto: Divulgação/Polícia Militar.

Policiais militares do 2º Batalhão prenderam um homem de 30 anos apontado como responsável por um ponto de distribuição de entorpecentes no bairro Novo Ipanema, em Três Lagoas, na noite de quarta-feira (29).

A ação resultou da investigação iniciada a partir de denúncias anônimas que apontavam um estabelecimento na rua Quinze de Junho como local de comércio de drogas.

Segundo a corporação, as equipes da Força Tática intensificaram o patrulhamento na área após receberem informações de que o suspeito utilizava uma motocicleta da marca BMW para realizar entregas. Por volta das 19h30, os policiais localizaram e abordaram o homem indicado nas denúncias.

Durante a revista, foi encontrado o que o suspeito havia tentado ocultar: uma porção de cocaína de 5,7 gramas e outra de maconha de 1,4 grama. Também foram apreendidas uma balança de precisão e uma quantia em dinheiro, que, conforme a PM, teria origem nas vendas de drogas.

Após a confirmação dos achados, o homem foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia, onde permaneceu à disposição das autoridades, juntamente com os materiais apreendidos. A Polícia Militar reiterou o papel das denúncias anônimas no combate ao tráfico e orientou a população a utilizar os canais oficiais para reportar atividades suspeitas.

