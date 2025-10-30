Homem é detido em Três Lagoas suspeito de comandar ponto de venda de drogas

Policiais militares do 2º Batalhão prenderam um homem de 30 anos apontado como responsável por um ponto de distribuição de entorpecentes no bairro Novo Ipanema, em Três Lagoas, na noite de quarta-feira (29).

A ação resultou da investigação iniciada a partir de denúncias anônimas que apontavam um estabelecimento na rua Quinze de Junho como local de comércio de drogas.

Segundo a corporação, as equipes da Força Tática intensificaram o patrulhamento na área após receberem informações de que o suspeito utilizava uma motocicleta da marca BMW para realizar entregas. Por volta das 19h30, os policiais localizaram e abordaram o homem indicado nas denúncias.