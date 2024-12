Suspeito é detido pela Polícia Militar por porte ilegal de arma de fogo no Centro de Três Lagoas

Verão

Feriado de Natal será de tempo instável e chuvoso em Três Lagoas

A quarta-feira (25), de Natal, amanheceu com céu nublado e teve chuva fraca durante a madrugada, em Três Lagoas. A previsão do tempo indica que o dia de hoje será de sol com muitas nuvens passando a chuvosos à tarde, e à noite. De acordo com Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), […]