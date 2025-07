Homem é flagrado furtando desodorantes e é contido por populares em Três Lagoas

Um homem foi flagrado furtando desodorantes na tarde de quarta-feira (23), em uma farmácia localizada na rua João Dantas Filgueiras, no bairro Santos Dumont II, região Sul de Três Lagoas.

Policiais militares da Rádio Patrulha foram acionados para atender a ocorrência no cruzamento das ruas Maria Guilhermina Esteves com a rua João Dantas Filgueiras, onde um usuário de drogas teria sido impedido de fugir por populares após furtar produtos do estabelecimento.