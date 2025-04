Homem é internado ao ser esfaqueado e sofrer afundamento de crânio após pedrada

Um homem de 49 anos foi brutalmente espancado e esfaqueado no início da manhã desta quarta-feira (2), no local conhecido como ‘Invasão da Guanabara’, em Três Lagoas. A vítima, que sofreu múltiplas perfurações no tórax e afundamento de crânio, foi socorrida pelo Samu em estado grave e encaminhada à UPA. Devido à gravidade dos ferimentos, precisou ser transferida para o Hospital Regional, onde permanece internada sob cuidados intensivos.

O crime ocorreu por volta das 5h30, quando vizinhos ouviram uma discussão intensa seguida de gritos de socorro. Ao verificarem o que estava acontecendo, encontraram a vítima caída no chão, gravemente ferida, e acionaram os serviços de emergência.

O suspeito, um homem de 24 anos conhecido como ‘Pesadelo’ e com diversas passagens pela polícia, foi identificado por familiares da vítima como o autor das agressões. Apesar de ter alegado que estava dormindo no momento do crime, ele foi localizado em sua residência, próxima ao local do ataque, onde estava junto com a esposa.