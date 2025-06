Homem é multado pela PMA por pesca subaquática ilegal no Rio Paraná

A Polícia Militar Ambiental de Três Lagoas realizou patrulhamento fluvial no Rio Paraná e autuou um homem por praticar pesca subaquática sem a devida autorização legal. O flagrante ocorreu no domingo (8).

A equipe partiu da marina Praya, em Três Lagoas, e seguiu até as imediações do Rio Tietê, no município de Itapura (SP). Durante o percurso, os agentes avistaram uma pessoa mergulhando na margem direita do Rio Paraná, na região da Usina Hidrelétrica de Jupiá.

Ao ser abordado, foi constatado que o homem praticava pesca subaquática sem qualquer tipo de cadastro, licença ou autorização do órgão competente. No momento da abordagem, ele ainda não havia capturado nenhum peixe.