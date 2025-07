Homem é preso após agredir a própria mãe no bairro Jardim das Orquídeas

Um homem foi preso neste domingo (6) após agredir a própria mãe em um caso de violência doméstica ocorrido na rua das Borboletas, no bairro Jardim das Orquídeas. A ocorrência foi atendida por uma equipe da Rádio Patrulha da Polícia Militar.

De acordo com o boletim de ocorrência, o agressor foi localizado ainda no imóvel. A vítima, mãe do autor, relatou aos policiais que o filho é usuário de drogas e que essa situação se repete com frequência: ele sai para consumir entorpecentes na rua e retorna para casa agressivo, a agredindo verbal e fisicamente.