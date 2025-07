Homem é preso com 45 kg de maconha na BR-158 em Três Lagoas

A equipe da Base Operacional de Três Lagoas do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPMR) prendeu, na manhã de sexta-feira (25), um homem de 29 anos que transportava 45 quilos de maconha em um veículo na BR-158.

Os policiais realizavam patrulhamento pela rodovia, por volta das 8h, quando avistaram um Fiat Uno Vivace em alta velocidade e fazendo manobras perigosas no sentido contrário. Diante da situação, a equipe realizou o retorno e tentou abordar o veículo, utilizando sinais luminosos e sonoros. O condutor, no entanto, não obedeceu à ordem de parada e seguiu em fuga por alguns quilômetros, até abandonar o carro em movimento e tentar escapar a pé.

Apesar da tentativa de fuga, o homem foi detido logo em seguida pelos policiais. Durante vistoria no interior do veículo, foram encontrados diversos tabletes de maconha, totalizando 45 quilos da droga. O suspeito afirmou que havia pego o entorpecente em Ribas do Rio Pardo (MS) e que a entrega seria feita em Três Lagoas. Pelo transporte, ele receberia R$ 5 mil.