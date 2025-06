Homem é preso com objetos furtados e cão de raça durante ronda da PM em Três Lagoas

A Polícia Militar, por meio da equipe da Rádio Patrulha, prendeu um homem de 26 anos na manhã de domingo (8), após ser flagrado com diversos produtos furtados, incluindo um celular, uma bolsa feminina, um relógio e um cachorro de raça. A abordagem ocorreu na rua Osmar Tácito de Lima, no bairro Vila dos Ferroviários, em Três Lagoas (MS), próximo à saída para Campo Grande.

Durante patrulhamento de rotina pelo bairro, os militares avistaram um suspeito em situação de rua carregando um cachorro de raça, o que levantou suspeitas. Ao realizarem a abordagem, os policiais reconheceram o homem, já conhecido por diversas prisões anteriores por furto.

Com o suspeito foram encontrados o cachorro, uma bolsa feminina de mão, um relógio, um aparelho celular e uma pequena porção de maconha. Questionado sobre a procedência dos itens, Nicolas alegou ter encontrado tudo abandonado próximo ao cão, supostamente na região do bairro Guanabara, embora não soubesse precisar o local exato.

Diante do histórico criminal do abordado e da ausência de comprovação da legalidade dos objetos, foi dada voz de prisão ao suspeito. Ele foi conduzido, junto com os materiais apreendidos, à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac).