Homem é preso em flagrante após perseguir ex-companheira em Três Lagoas

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Três Lagoas, prendeu em flagrante na manhã de sexta-feira (1º) um homem acusado de perseguir, ameaçar e ofender sua ex-companheira.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima procurou a DAM para denunciar o comportamento abusivo do suspeito, com quem manteve um relacionamento de 11 anos, encerrado em 31 de julho. Desde o fim de 2023, o relacionamento já vinha sendo marcado por ciúmes excessivos, discussões constantes e agressões verbais.

Após o término, temendo por sua segurança, a mulher deixou sua residência no estado de São Paulo e se refugiou na casa de familiares em Três Lagoas. No entanto, o autor passou a fazer ligações constantes em tom ameaçador, exigindo a devolução de um carro pertencente ao casal. Em uma das chamadas, chegou a ameaçá-la de fato.

“Não é pra você me obrigar a fazer uma besteira com você, eu não tenho nada a perder”.

A vítima relatou ainda que recebeu dezenas de áudios e ligações, algumas com ameaças diretas.