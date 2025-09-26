Homem é preso em flagrante por agredir ex-namorada e descumprir medidas protetivas em Três Lagoas

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM), prendeu em flagrante na manhã de quinta-feira (25) um homem de 42 anos por lesão corporal e descumprimento de medidas protetivas.

Segundo o boletim de ocorrência, ele teria invadido a casa da ex-namorada, também de 42 anos, na noite de quarta-feira (24), exigindo que ela o acompanhasse. Diante da recusa, passou a agredi-la com golpes na cabeça utilizando o carregador de uma tornozeleira eletrônica. A vítima sofreu cortes no couro cabeludo e lesões no rosto, sendo encaminhada pelo Samu à UPA.