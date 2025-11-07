Veículos de Comunicação
Início Três Lagoas JPNews

Crime

Homem é preso em Três Lagoas por descumprir medidas protetivas e invadir casa da própria mãe

Após o novo episódio, a mãe procurou a DAM para denunciar o descumprimento das medidas

Redação RCN67

A equipe da DAM realizou várias diligências pela cidade e conseguiu localizar e prender o suspeito na manhã desta sexta-feira. Foto: Divulgação/Polícia Civil MS.
A equipe da DAM realizou várias diligências pela cidade e conseguiu localizar e prender o suspeito na manhã desta sexta-feira. Foto: Divulgação/Polícia Civil MS.

A Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Três Lagoas cumpriu, nesta sexta-feira (7), um mandado de prisão preventiva contra L.F.F.S., de 28 anos, pelo crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência e violação de domicílio.

O homem, que já havia ameaçado de morte a própria mãe em diversas ocasiões, foi recentemente liberado do sistema prisional, mas voltou a invadir a residência da vítima, desrespeitando as determinações impostas pela Justiça. Mesmo com câmeras de segurança e cerca elétrica instaladas, o suspeito — que é usuário de drogas — continuava a entrar no local sem autorização.

Após o novo episódio, a mãe procurou a DAM para denunciar o descumprimento das medidas. Diante da gravidade da situação, a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva, que foi deferida pelo Poder Judiciário.

A equipe da DAM realizou várias diligências pela cidade e conseguiu localizar e prender o suspeito na manhã desta sexta-feira.

A Delegacia de Atendimento à Mulher de Três Lagoas reforçou por meio de nota, o compromisso com a proteção das mulheres e familiares em situação de risco e orienta que todas as vítimas com medidas protetivas comuniquem imediatamente qualquer violação, para que as providências legais sejam tomadas de forma rápida e eficaz.

*Informações da Polícia Civil de MS

