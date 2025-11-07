Homem é preso em Três Lagoas por descumprir medidas protetivas e invadir casa da própria mãe

A Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Três Lagoas cumpriu, nesta sexta-feira (7), um mandado de prisão preventiva contra L.F.F.S., de 28 anos, pelo crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência e violação de domicílio.

O homem, que já havia ameaçado de morte a própria mãe em diversas ocasiões, foi recentemente liberado do sistema prisional, mas voltou a invadir a residência da vítima, desrespeitando as determinações impostas pela Justiça. Mesmo com câmeras de segurança e cerca elétrica instaladas, o suspeito — que é usuário de drogas — continuava a entrar no local sem autorização.

Após o novo episódio, a mãe procurou a DAM para denunciar o descumprimento das medidas. Diante da gravidade da situação, a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva, que foi deferida pelo Poder Judiciário.