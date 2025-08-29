Homem é preso por maus-tratos a um cachorro no bairro Santa Luzia

Na manhã de terça-feira (26), um homem foi preso em flagrante por maus-tratos a um cachorro da raça pitbull no bairro Santa Luzia, em Três Lagoas. A ação foi realizada pela Polícia Militar Ambiental em conjunto com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Segundo o Tenente Lauro Santana, comandante da 3ª Companhia da PMA, o cenário encontrado na residência era de completo abandono.

“O local estava totalmente sujo, cheio de entulho, sem condições adequadas nem para o animal nem para pessoas”, afirmou.

O cachorro, avaliado por uma veterinária da prefeitura, apresentava sinais claros de maus-tratos e foi resgatado. O animal agora está sob os cuidados do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ).

O proprietário foi levado à delegacia, autuado em flagrante e multado em R$ 2 mil.