SIG

Homem é preso por receptação e posse de munições em Três Lagoas

Questionado sobre celular furtado e munições, suspeito disse ter comprado de viciados e irá responder em liberdade

Alfredo Neto

Celular foi furtado em agosto na cidade de Dourados, e as três munições seriam oriundas da venda de um "nóia" ao suposto traficante. Foto: Divulgação/Polícia Civil.
Celular foi furtado em agosto na cidade de Dourados, e as três munições seriam oriundas da venda de um "nóia" ao suposto traficante. Foto: Divulgação/Polícia Civil.

Um homem de 22 anos foi preso por receptação e posse de munições de arma de fogo na tarde de terça-feira (23), durante monitoramento realizado por investigadores da Seção de Investigações Gerais (SIG), no bairro Jardim Dourados, em Três Lagoas.

De acordo com a Polícia Civil, o SIG recebeu denúncias anônimas sobre um suspeito que estaria vendendo drogas na região. A partir das informações, os investigadores iniciaram o monitoramento. Durante a vigilância, foi percebida movimentação em uma casa onde supostamente ocorria a comercialização dos entorpecentes. Em seguida, os policiais viram o suspeito sair do local em um VW Gol branco e decidiram realizar a abordagem.

Ao notar a presença da polícia, o homem tentou fugir com o veículo, mas acabou sendo alcançado, interceptado e abordado. Durante a revista pessoal, os investigadores encontraram apenas um celular, que constava como produto de furto ocorrido em agosto, na cidade de Dourados, sul do Estado. Questionado, o suspeito alegou ter pago R$ 50 pelo aparelho a um usuário de drogas.

Na casa monitorada, os policiais não encontraram nada de ilícito. Porém, como o suspeito residia a poucos metros do local e, segundo as investigações, o imóvel funcionava apenas como ponto de venda de drogas, os agentes foram até a residência dele. Com autorização dos familiares, foi realizada uma busca, na qual não foram localizados entorpecentes, apenas três munições de revólver calibre .38. O suspeito afirmou ter comprado as munições de um usuário de drogas.

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão pelos crimes de receptação dolosa (quando há ciência de que o objeto adquirido é furtado ou roubado) e posse irregular de munições de uso permitido, sem a devida autorização legal.

