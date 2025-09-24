Homem é preso por receptação e posse de munições em Três Lagoas

Um homem de 22 anos foi preso por receptação e posse de munições de arma de fogo na tarde de terça-feira (23), durante monitoramento realizado por investigadores da Seção de Investigações Gerais (SIG), no bairro Jardim Dourados, em Três Lagoas.

De acordo com a Polícia Civil, o SIG recebeu denúncias anônimas sobre um suspeito que estaria vendendo drogas na região. A partir das informações, os investigadores iniciaram o monitoramento. Durante a vigilância, foi percebida movimentação em uma casa onde supostamente ocorria a comercialização dos entorpecentes. Em seguida, os policiais viram o suspeito sair do local em um VW Gol branco e decidiram realizar a abordagem.

Ao notar a presença da polícia, o homem tentou fugir com o veículo, mas acabou sendo alcançado, interceptado e abordado. Durante a revista pessoal, os investigadores encontraram apenas um celular, que constava como produto de furto ocorrido em agosto, na cidade de Dourados, sul do Estado. Questionado, o suspeito alegou ter pago R$ 50 pelo aparelho a um usuário de drogas.