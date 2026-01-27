Veículos de Comunicação
Homem é preso por roubo com faca no Terminal Rodoviário de Três Lagoas

Suspeito de 25 anos foi localizado pela PM e indicou onde havia escondido o celular da vítima

Alfredo Neto

Prisão ocorreu após PM ser chamada para atender ocorrência no local em que suspeito estaria armado com faca ameaçando as pessoas após praticar o roubo: Divulgação/Polícia Militar
Policiais militares do 2º Batalhão da Polícia Militar prenderam, na madrugada desta terça-feira (27), um homem de 25 anos acusado de roubo no Terminal Rodoviário de Três Lagoas (MS).

A ocorrência foi registrada por volta das 4h50, quando uma equipe de radiopatrulha foi acionada após informações de que um homem estaria armado com uma faca ameaçando pessoas na rodoviária. No local, os policiais foram abordados por um homem de 42 anos, que relatou ter sido vítima de roubo.

Segundo o relato, o autor utilizou uma arma branca para roubar o celular da vítima. Após o registro das informações, a guarnição iniciou diligências e conseguiu localizar o suspeito próximo do Terminal Rodoviário.

Durante a abordagem, o homem indicou o local onde havia escondido o telefone roubado, que foi recuperado pela equipe policial. Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante.

