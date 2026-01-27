Homem é preso por roubo com faca no Terminal Rodoviário de Três Lagoas

Policiais militares do 2º Batalhão da Polícia Militar prenderam, na madrugada desta terça-feira (27), um homem de 25 anos acusado de roubo no Terminal Rodoviário de Três Lagoas (MS).

A ocorrência foi registrada por volta das 4h50, quando uma equipe de radiopatrulha foi acionada após informações de que um homem estaria armado com uma faca ameaçando pessoas na rodoviária. No local, os policiais foram abordados por um homem de 42 anos, que relatou ter sido vítima de roubo.