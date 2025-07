Homem é preso por tentativa de feminicídio contra sogra em Selvíria

Na manhã de segunda-feira (30), a Polícia Militar prendeu um homem de 53 anos suspeito de tentativa de feminicídio contra a própria sogra, de 45 anos, em Selvíria (MS). A prisão foi efetuada por uma guarnição do 2º Pelotão da 2ª Companhia do 2º Batalhão da PM, durante diligências na rua Roberto Barraco, onde o autor foi localizado e conduzido à Delegacia de Polícia.

O crime aconteceu no domingo (29), após um desentendimento entre o suspeito e a vítima enquanto ambos ingeriam bebidas alcoólicas em uma oficina. Testemunhas relataram que, em determinado momento, o homem efetuou dois disparos de arma de fogo para o alto. Ao ser repreendido pela sogra, ele a seguiu até a residência e passou a agredi-la com dois socos no rosto, além de efetuar um disparo em sua direção.