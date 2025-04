Homem é preso por tentativa de homicídio em bar próximo à rodoviária de Três Lagoas

O Grupo Especial Tático de Motos (Getam) da Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados, na noite de quinta-feira (10), para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio em um bar localizado na lateral da estação rodoviária de Três Lagoas (MS).

De acordo com informações da Polícia Militar, o crime ocorreu em um bar, que fica na rua Dr. José Amílcar Congro Bastos, no bairro Santo André, ao lado da rodoviária. No local, os militares encontraram a equipe do Samu prestando os primeiros socorros à vítima, que havia sido golpeada no abdômen com uma faca.

Testemunhas relataram aos policiais que o suspeito trajava um uniforme cinza de uma empresa e, após o ataque, atravessou a rua e entrou em outro bar, localizado a poucos metros do local do crime.