Homem é preso suspeito de furto de fios em Três Lagoas

Um homem de 28 anos foi preso na madrugada de terça-feira (18) suspeito de furtar fios de energia em uma empresa localizada na rua Jorge Elias Seba, no bairro Jardim Angélica, em Três Lagoas.

De acordo com a Polícia Militar, o proprietário do estabelecimento acionou a equipe após flagrar um casal furtando a fiação. Os suspeitos fugiram, e o homem se escondeu em um terreno baldio nas proximidades. A equipe da Força Tática realizou um cerco e conseguiu localizá-lo. Com ele, foram encontradas ferramentas usadas no crime.