Homem espanca mulher com cabo de vassoura e é preso pela Polícia Civil

A Polícia Civil de Três Lagoas, por meio da 2ª Delegacia de Polícia e da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM), prendeu, um homem de 28 anos por agredir a mulher, de 27 anos, na quarta-feira (26). A ação rápida dos policiais garantiu a segurança da vítima e reforça o compromisso no enfrentamento à violência doméstica.

De acordo com o relato da mulher, o caso ocorreu dentro da residência do casal, onde, durante uma discussão, o suspeito teria desferido chutes e golpes com um cabo de vassoura contra ela, chegando a entortar o objeto durante as agressões. A vítima apresentava hematomas nas costas e escoriações nos pulsos quando procurou a delegacia para registrar a ocorrência.

Diante das denúncias, equipes da DAM e da 2ª DP iniciaram diligências e localizaram o suspeito na mesma residência. Durante a abordagem, ele alegou que houve agressão mútua, mas foi detido e levado para a Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM), onde foi preso em flagrante. O objeto utilizado na agressão e o celular da vítima foram apreendidos para compor as provas do inquérito.