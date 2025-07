Homem espancado procura ajuda em hotel próximo à rodoviária de Três Lagoas

Um homem de 47 anos procurou ajuda em um hotel nas proximidades da rodoviária de Três Lagoas, na manhã desta terça-feira (8), após ser brutalmente espancado. O caso ocorreu por volta das 5h30.

Funcionários do hotel relataram que foram surpreendidos pela vítima, que entrou no local apresentando sangramento no rosto e diversos hematomas pelo corpo. Assustados, os trabalhadores acionaram imediatamente a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Com diversas passagens pela polícia por furtos, o homem não revelou a motivação da agressão, tampouco informou quem seriam os autores do linchamento.