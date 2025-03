Homem furta cabos de poste na calçada de presídio em Três Lagoas

Um vídeo que circula nas redes sociais tem gerado indignação entre os moradores de Três Lagoas, cidade que ocupa a 3ª posição econômica do estado de Mato Grosso do Sul. A gravação mostra um furto de fios de internet espalhados pelas ruas e pendurados em postes, o que se tornou um problema cada vez mais visível e recorrente na cidade. O crime, que expõe a bagunça causada pela instalação desordenada dos fios, une revolta e cansaço na população, que está farta dos constantes furtos, que parecem estar se tornando uma prática comum.

Embora o vídeo não forneça a data exata do ocorrido, a cena foi registrada na rua José Amílcar Congro Bastos, no cruzamento com a avenida Antônio Trajano dos Santos, no bairro Santo André. O mais alarmante, porém, não é apenas o furto em si, mas a ousadia do criminoso, que age com total desconsideração pela movimentação da via, pela luz do dia e, curiosamente, em frente à calçada de um presídio pertencente à Agência de Administração Penitenciária de MS (Agepen). O homem, sem demonstrar qualquer temor, segue com a ação criminosa, o que tem causado indignação e até gerado piadas nas redes sociais, onde internautas o chamam de ‘cara de pau’ e ‘oportunista’ devido à coragem e ao desrespeito evidentes.